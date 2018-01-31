В Facebook и Instagram запретили рекламу ICO и криптовалют

Новая политика Facebook запрещает размещение в социальной сети рекламы, связанной с криптовалютами и ICO.

«Мы создали новую политику, которая запрещает рекламу, промотирующую финансовые продукты и услуги, часто вызывающие ассоциации с обманом или введение в заблуждение, такие как бинарные опционы, ICO и криптовалюты,» — пояснил один из топ-менеджеров Facebook Роб Летерн (Rob Leathern).

Объявления подобного рода будут удаляться из Facebook, а также с других рекламных площадок компании: Instagram и сети Audience Network.

В Facebook допускают, что эта мера может быть временной, однако на данный момент это единственный способ оградить пользователей от мошенников.