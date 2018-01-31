В Facebook и Instagram запретили рекламу ICO и криптовалют

Новая политика Facebook запрещает размещение в социальной сети рекламы, связанной с криптовалютами и ICO.

«Мы создали новую политику, которая запрещает рекламу, промотирующую финансовые продукты и услуги, часто вызывающие ассоциации с обманом или введение в заблуждение, такие как бинарные опционы, ICO и криптовалюты,» — пояснил один из топ-менеджеров Facebook Роб Летерн (Rob Leathern).

Объявления подобного рода будут удаляться из Facebook, а также с других рекламных площадок компании: Instagram и сети Audience Network.

Facebook

В Facebook допускают, что эта мера может быть временной, однако на данный момент это единственный способ оградить пользователей от мошенников.

Напомним, на днях Facebook объявил, что изменит алгоритмы ранжирования таким образом, чтобы в ленты пользователей попадало больше достоверных новостей. А ранее основатель компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявлял о том, что в 2018 году готов уделить внимание вопросам шифрования и криптовалютам, чтобы найти им лучшее применение в сервисах соцсети.


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