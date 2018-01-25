Количество украинских пользователей в соцсети Facebook достигло 11 млн
Данные внутренней статистики Facebook свидетельствуют, что количество украинских пользователей социальной сети достигло 11 млн.
Об этом сообщает интернет-издание
В это число входят те пользователи, которые хотя бы раз в течение последних 30 дней заходили в Facebook.
Отмечается, что за последние 12 месяцев количество украинских пользователей соцсети выросло на 67% – с 6,6 млн до 11 млн. Самый большой рост произошел в мае 2017 года, когда «ВКонтакте» и «Одноклассники» попали под санкции.
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