Facebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателей

Facebook объявил о покупке стартапа Confirm.io, который создал технологию для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность. Предполагается, что это приобретение поможет компании узнать больше о тех людях, которые покупают рекламу, и пресечь попытки политических манипуляций со стороны агентов других государств.

Компания Confirm Inc. на своём сайте заявила, что сделка с Facebook стала кульминацией трёхлетней работы над созданием технологии, обеспечивающей безопасность людей в интернете.

Facebook в свою очередь отметил, что технология и экспертиза Confirm.io будут использованы для «обеспечения безопасности сообщества».

Сумма и условия сделки не разглашаются.

По данным VentureBeat, Confirm.io свернёт свои операции, а сотрудники компании присоединятся к команде Facebook в Бостоне.

Штат Confirm насчитывает 26 человек, а количество клиентов компании превышает 750.

Напомним, в прошлом году Facebook заявил, что пророSSийские агенты продвигали свои посты в Facebook в США , чтобы разделить электорат в период президентских выборов 2016 года. В Кремле отвергли эти обвинения.

После того, как Facebook обнародовал данные о пропагандистской деятельности связанных с Россией аккаунтов, в адрес соцсети посыпались обвинения в недостаточном контроле над тем, кто и с какой целью покупает рекламу на платформе.

Ранее на этой неделе Facebook объявил , что теперь компании, размещающие политическую рекламу, будут проходить идентификацию. Социальная сеть также создаст архив предвыборной рекламы, доступный для поиска.

В настоящее время количество рекламодателей Facebook превышает 6 млн. Исторически для размещения рекламы в соцсети было достаточно наличия публичной страницы и кредитной карты.