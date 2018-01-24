Facebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателей
Facebook объявил о покупке стартапа Confirm.io, который создал технологию для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность. Предполагается, что это приобретение поможет компании узнать больше о тех людях, которые покупают рекламу, и пресечь попытки политических манипуляций со стороны агентов других государств.
Компания Confirm Inc. на своём сайте заявила, что сделка с Facebook стала кульминацией трёхлетней работы над созданием технологии, обеспечивающей безопасность людей в интернете.
Facebook в свою очередь отметил, что технология и экспертиза Confirm.io будут использованы для «обеспечения безопасности сообщества».
Сумма и условия сделки не разглашаются.
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Штат Confirm насчитывает 26 человек, а количество клиентов компании превышает 750.
Напомним, в прошлом году Facebook заявил, что пророSSийские агенты продвигали свои посты в Facebook в США, чтобы разделить электорат в период президентских выборов 2016 года. В Кремле отвергли эти обвинения.
После того, как Facebook обнародовал данные о пропагандистской деятельности связанных с Россией аккаунтов, в адрес соцсети посыпались обвинения в недостаточном контроле над тем, кто и с какой целью покупает рекламу на платформе.
Ранее на этой неделе Facebook
В настоящее время количество рекламодателей Facebook превышает 6 млн. Исторически для размещения рекламы в соцсети было достаточно наличия публичной страницы и кредитной карты.
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24.01.2018 12:34