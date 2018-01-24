Facebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателей

Facebook объявил о покупке стартапа Confirm.io, который создал технологию для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность. Предполагается, что это приобретение поможет компании узнать больше о тех людях, которые покупают рекламу, и пресечь попытки политических манипуляций со стороны агентов других государств.

Компания Confirm Inc. на своём сайте заявила, что сделка с Facebook стала кульминацией трёхлетней работы над созданием технологии, обеспечивающей безопасность людей в интернете.

Facebook в свою очередь отметил, что технология и экспертиза Confirm.io будут использованы для «обеспечения безопасности сообщества».

Сумма и условия сделки не разглашаются.

По данным VentureBeat, Confirm.io свернёт свои операции, а сотрудники компании присоединятся к команде Facebook в Бостоне.

Штат Confirm насчитывает 26 человек, а количество клиентов компании превышает 750.

Напомним, в прошлом году Facebook заявил, что пророSSийские агенты продвигали свои посты в Facebook в США, чтобы разделить электорат в период президентских выборов 2016 года. В Кремле отвергли эти обвинения.

После того, как Facebook обнародовал данные о пропагандистской деятельности связанных с Россией аккаунтов, в адрес соцсети посыпались обвинения в недостаточном контроле над тем, кто и с какой целью покупает рекламу на платформе.

Ранее на этой неделе Facebook объявил, что теперь компании, размещающие политическую рекламу, будут проходить идентификацию. Социальная сеть также создаст архив предвыборной рекламы, доступный для поиска.

В настоящее время количество рекламодателей Facebook превышает 6 млн. Исторически для размещения рекламы в соцсети было достаточно наличия публичной страницы и кредитной карты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Instagram появилась функция слежки за пользователямиВ Instagram появилась функция слежки за пользователями
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - КубивТреть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив
Биткоин снова сильно подешевелБиткоин снова сильно подешевел
Google подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом TenсentGoogle подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent
Блок рекламы


Похожие новости
Опрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопросаОпрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопроса
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
В Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборыВ Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборы
Дизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и другихДизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и других
Надёжность новостей в Facebook теперь будут определять пользователиНадёжность новостей в Facebook теперь будут определять пользователи
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
Instagram-аккаунт «Перепички» купили. За $13 000Instagram-аккаунт «Перепички» купили. За $13 000
В Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в FacebookВ Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в Facebook
YouTube заблокировал более 200 роSSийских каналовYouTube заблокировал более 200 роSSийских каналов
Цукерберг рассказал об изменениях в новостной ленте FacebookЦукерберг рассказал об изменениях в новостной ленте Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости