Операционный директор Twitter Энтони Ното покидает компанию
Twitter объявил, что операционный директор компании Энтони Ното (Anthony Noto) уходит в отставку, чтобы возглавить «другую компанию».
«22 января он уведомил руководство Twitter, что покинет свой пост, чтобы занять должность исполнительного директора другой компании», — говорится в сообщении Twitter.
Как выяснилось, этой компанией является Social Finance Inc. (SoFi), ориентированная на технологии для финансового сектора. SoFi уже сообщила, что Ното назначен главным исполнительным директором и членом совета директоров с 1 марта.
В Twitter обязанности Ното будут распределены между другими топ-менеджерами.
Энтони Ното пришёл в Twitter в 2014 году. До этого он работал в Goldman Sachs. В Twitter он занял пост финансового директора и помог компании выйти на IPO. В 2016 году Ното стал операционным директором Twitter, а пост финансового директора занял Нед Сигал (Ned Segal), ещё один ветеран Goldman Sachs.
Аналитики приписывают Ното многие из недавних достижений Twitter в продуктовой и других областях. Сможет ли компания найти кого-то, кто сможет обеспечить сопоставимые результаты, неизвестно.
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Internet и сети
24.01.2018 11:31