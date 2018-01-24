Операционный директор Twitter Энтони Ното покидает компанию

Twitter объявил, что операционный директор компании Энтони Ното (Anthony Noto) уходит в отставку, чтобы возглавить «другую компанию».

«22 января он уведомил руководство Twitter , что покинет свой пост, чтобы занять должность исполнительного директора другой компании», — говорится в сообщении Twitter .

Как выяснилось, этой компанией является Social Finance Inc. (SoFi), ориентированная на технологии для финансового сектора. SoFi уже сообщила, что Ното назначен главным исполнительным директором и членом совета директоров с 1 марта.

В Twitter обязанности Ното будут распределены между другими топ-менеджерами.

Энтони Ното пришёл в Twitter в 2014 году. До этого он работал в Goldman Sachs. В Twitter он занял пост финансового директора и помог компании выйти на IPO. В 2016 году Ното стал операционным директором Twitter , а пост финансового директора занял Нед Сигал (Ned Segal), ещё один ветеран Goldman Sachs.