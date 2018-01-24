Опрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопроса
Опрос для пользователей, с помощью которого Facebook планирует определять надёжные источники новостей, содержит лишь 2 вопроса. СМИ выражают своё недоумение и обеспокоенность, при этом сама соцсеть не видит в этом проблемы.
Согласно
- Знаете ли вы следующие сайты? Варианты ответа: «Да» и «Нет».
- Насколько вы доверяете каждому из этих доменов? Варианты ответа: «Полностью», «В большей мере», «В некоторой степени», «Слабо», «Не доверяю».
Журналисты крупных изданий активно обсуждают это нововведение в Twitter.
Так, репортёр Bloomberg Сара Фрайер (Sarah Frier)
«Доверие к новостям намного сложнее. Насколько хорошо изложена статья? Подтверждают ли её другие сайты? Это новость или анализ?».
Редактор Guardian Дэйв Эрли (Dave Earley)
«Да ладно. Это же шутка, да?».
Facebook заявляет, что будет ранжировать публикации выше или ниже, если люди по разным демографическим группам придут к единому мнению по надёжности конкретного источника новостей. При этом пользователи не могут принять участие в опросе, если они не были выбраны соцсетью. Предполагается, что это не позволит злоумышленникам сгруппироваться, чтобы продвинуть нужное им решение.
Директор по новостной ленте Facebook Адам Моссери (Adam Mosseri) в Twitter
«То, как мы обрабатываем данные опроса, так же важно, как и конкретные вопросы, которые мы задаём».
Он добавил, что Facebook также отслеживает, что люди читают, и использует эту информацию при определении веса полученных ответов.
«Ещё одна важная вещь для понимания – это не просто голосование. Мы определяем не тех издателей, которым доверяют многие люди, а скорее тех, которым доверяют разные типы людей (учитывая их читательские привычки)», — написал Моссери.
Он также признал, что Facebook недостаточно ясно донёс идею этого изменения до сообщества:
«Мы должны были лучше объяснить это. Мы пытались сохранить баланс между ясностью и подробностями, но неправильно определили этот баланс. Поэтому мы отвечаем на вопросы здесь и в Facebook».
Напомним, ранее Facebook объявил, что меняет принцип формирования новостной ленты пользователей, чтобы сделать её более личной и ограничить число новостей и видеообращений от компаний, брендов и СМИ.
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Internet и сети
24.01.2018 12:34