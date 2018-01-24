Опрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопроса

Опрос для пользователей, с помощью которого Facebook планирует определять надёжные источники новостей, содержит лишь 2 вопроса. СМИ выражают своё недоумение и обеспокоенность, при этом сама соцсеть не видит в этом проблемы.

Согласно BuzzFeed, опрос включает следующие вопросы:

  1. Знаете ли вы следующие сайты? Варианты ответа: «Да» и «Нет».
  2. Насколько вы доверяете каждому из этих доменов? Варианты ответа: «Полностью», «В большей мере», «В некоторой степени», «Слабо», «Не доверяю».

Журналисты крупных изданий активно обсуждают это нововведение в Twitter.

Так, репортёр Bloomberg Сара Фрайер (Sarah Frier) написала:

«Доверие к новостям намного сложнее. Насколько хорошо изложена статья? Подтверждают ли её другие сайты? Это новость или анализ?».

Редактор Guardian Дэйв Эрли (Dave Earley) выразил своё недоумение:

«Да ладно. Это же шутка, да?».

Facebook заявляет, что будет ранжировать публикации выше или ниже, если люди по разным демографическим группам придут к единому мнению по надёжности конкретного источника новостей. При этом пользователи не могут принять участие в опросе, если они не были выбраны соцсетью. Предполагается, что это не позволит злоумышленникам сгруппироваться, чтобы продвинуть нужное им решение.

Директор по новостной ленте Facebook Адам Моссери (Adam Mosseri) в Twitter выступил в защиту нововведения:

«То, как мы обрабатываем данные опроса, так же важно, как и конкретные вопросы, которые мы задаём».

Он добавил, что Facebook также отслеживает, что люди читают, и использует эту информацию при определении веса полученных ответов.

«Ещё одна важная вещь для понимания – это не просто голосование. Мы определяем не тех издателей, которым доверяют многие люди, а скорее тех, которым доверяют разные типы людей (учитывая их читательские привычки)», — написал Моссери.

Он также признал, что Facebook недостаточно ясно донёс идею этого изменения до сообщества:

«Мы должны были лучше объяснить это. Мы пытались сохранить баланс между ясностью и подробностями, но неправильно определили этот баланс. Поэтому мы отвечаем на вопросы здесь и в Facebook».

Напомним, ранее Facebook объявил, что меняет принцип формирования новостной ленты пользователей, чтобы сделать её более личной и ограничить число новостей и видеообращений от компаний, брендов и СМИ.


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