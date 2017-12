Instagram добавил рекомендованные публикации в основную ленту

Instagram начал отображать рекомендуемые публикации в основной ленте. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Справочный центр сервиса.

Рекомендации основаны на действиях тех аккаунтов, на которые подписан пользователь. В частности, публикации, отмеченные ими как понравившиеся, теперь могут отображаться в его ленте.

Рекомендуемые посты можно скрыть, но только временно. Для этого нужно нажать на меню в виде трёх точек над постом и выбрать пункт «Скрыть».

TechCrunch отмечает, что новый раздел вряд ли призван заменить содержимое новостной ленты пользователей рекомендованным контентом. По словам представителя Instagram, он появляется только после того, как пользователь просмотрит все публикации в ленте.

Тем не менее, нововведение вызвало недовольство среди пользователей. Об этом свидетельствуют их сообщения в Twitter :

No Instagram I don't want "recommended posts" on my feed. I follow the accounts I follow for a reason. CyA. — Bella (@bellaabrookss) December 27, 2017

Why does @instagram insist on showing me photos of “recommended” people on my feed? I don’t care. I wanna see pictures from people I actually follow, and chronologically at that!! Get tf outta here with recommended pages. — georgia ? (@gamor11) December 27, 2017

@instagram YOU CANNOT JUST SWITCH MY FINSTA HOME FEED TO RECOMMENDED POSTS BY MY PEERS WHILE I AM IN THE MIDDLE OF A RAPID FIRE LIKING SPREE. — Katy (@katymylaady) December 27, 2017

@instagram stop with all the extra stuff! especially please take away these recommended people I follow in my feed! if i wanted to follow them i would…..? — Kameron Hoskin (@itskamm) December 27, 2017

В Instagram сообщили, что рекомендуемые посты запускаются и на iOS , и на Android. Когда этот процесс будет завершён, в компании не уточнили.

Ранее рекомендованный контент появлялся на вкладке «Поиск и интересное».