Instagram добавил рекомендованные публикации в основную ленту

Instagram начал отображать рекомендуемые публикации в основной ленте. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Справочный центр сервиса.

Рекомендации основаны на действиях тех аккаунтов, на которые подписан пользователь. В частности, публикации, отмеченные ими как понравившиеся, теперь могут отображаться в его ленте.

Рекомендуемые посты можно скрыть, но только временно. Для этого нужно нажать на меню в виде трёх точек над постом и выбрать пункт «Скрыть».

TechCrunch отмечает, что новый раздел вряд ли призван заменить содержимое новостной ленты пользователей рекомендованным контентом. По словам представителя Instagram, он появляется только после того, как пользователь просмотрит все публикации в ленте.

Тем не менее, нововведение вызвало недовольство среди пользователей. Об этом свидетельствуют их сообщения в Twitter:

No Instagram I don't want "recommended posts" on my feed. I follow the accounts I follow for a reason. CyA.

— Bella (@bellaabrookss) December 27, 2017

Why does @instagram insist on showing me photos of “recommended” people on my feed? I don’t care. I wanna see pictures from people I actually follow, and chronologically at that!! Get tf outta here with recommended pages.

— georgia ? (@gamor11) December 27, 2017

@instagram YOU CANNOT JUST SWITCH MY FINSTA HOME FEED TO RECOMMENDED POSTS BY MY PEERS WHILE I AM IN THE MIDDLE OF A RAPID FIRE LIKING SPREE.

— Katy (@katymylaady) December 27, 2017

@instagram stop with all the extra stuff! especially please take away these recommended people I follow in my feed! if i wanted to follow them i would…..?

— Kameron Hoskin (@itskamm) December 27, 2017

В Instagram сообщили, что рекомендуемые посты запускаются и на iOS, и на Android. Когда этот процесс будет завершён, в компании не уточнили.

Ранее рекомендованный контент появлялся на вкладке «Поиск и интересное».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?
Google AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 годаGoogle AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 года
Google: PWA не имеют никаких преимуществ в поискеGoogle: PWA не имеют никаких преимуществ в поиске
В Евросоюзе появилась группа реагирования на кибератакиВ Евросоюзе появилась группа реагирования на кибератаки
От биткоина откололась еще одна криптовалютаОт биткоина откололась еще одна криптовалюта
Блок рекламы


Похожие новости
Google добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетамGoogle добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетам
Instagram тестирует отдельный от основного приложения мессенджер — DirectInstagram тестирует отдельный от основного приложения мессенджер — Direct
Instagram начинает тестовый запуск собственного мессенджера DirectInstagram начинает тестовый запуск собственного мессенджера Direct
В Instagram запретят фотографироваться с животнымиВ Instagram запретят фотографироваться с животными
В Instagram теперь можно делать подборки из ранее опубликованных историйВ Instagram теперь можно делать подборки из ранее опубликованных историй
Google добавил больше контента в блоки с ответами и на панели знанийGoogle добавил больше контента в блоки с ответами и на панели знаний
Украинцам в Instagram обещают по 3800 грн просто так. Это — мошенничествоУкраинцам в Instagram обещают по 3800 грн просто так. Это — мошенничество
Google добавил больше информации на панели знаний для товаровGoogle добавил больше информации на панели знаний для товаров
Amazon расширяет программу влияния на Twitter и InstagramAmazon расширяет программу влияния на Twitter и Instagram
В Instagram Stories теперь можно загружать старые фото и видеоВ Instagram Stories теперь можно загружать старые фото и видео
Последние новости
Подгружаем последние новости