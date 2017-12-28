Instagram добавил рекомендованные публикации в основную ленту
Instagram начал отображать рекомендуемые публикации в основной ленте. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Справочный центр сервиса.
Рекомендации основаны на действиях тех аккаунтов, на которые подписан пользователь. В частности, публикации, отмеченные ими как понравившиеся, теперь могут отображаться в его ленте.
Рекомендуемые посты можно скрыть, но только временно. Для этого нужно нажать на меню в виде трёх точек над постом и выбрать пункт «Скрыть».
TechCrunch отмечает, что новый раздел вряд ли призван заменить содержимое новостной ленты пользователей рекомендованным контентом. По словам представителя Instagram, он появляется только после того, как пользователь просмотрит все публикации в ленте.
Тем не менее, нововведение вызвало недовольство среди пользователей. Об этом свидетельствуют их сообщения в Twitter:
No Instagram I don't want "recommended posts" on my feed. I follow the accounts I follow for a reason. CyA.
Why does @instagram insist on showing me photos of “recommended” people on my feed? I don’t care. I wanna see pictures from people I actually follow, and chronologically at that!! Get tf outta here with recommended pages.
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