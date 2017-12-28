Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам.

Эксперимент проводится в мобильной версии поиска. Новый блок «Related Searches» расположен между изображениями.

Выглядит это так:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. На данный момент нововведение видят отдельные пользователи в США.

Напомним, что в мае этого года Google запустил в мобильной версии Image Search новые фильтры. В их числе значатся следующие опции: последние изображения, GIF, клип-арт и различные цвета. Пользователи также могут искать изображения с лицензией на использование в некоммерческих целях.

В ноябре Google запустил цветные кнопки-фильтры в десктопной версии поиска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?
Google AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 годаGoogle AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 года
Google: PWA не имеют никаких преимуществ в поискеGoogle: PWA не имеют никаких преимуществ в поиске
В Евросоюзе появилась группа реагирования на кибератакиВ Евросоюзе появилась группа реагирования на кибератаки
От биткоина откололась еще одна криптовалютаОт биткоина откололась еще одна криптовалюта
Блок рекламы


Похожие новости
Последние обновления Google затронули многие сайты знаменитостейПоследние обновления Google затронули многие сайты знаменитостей
Facebook объяснил блокировку аккаунтов КадыроваFacebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервисаGoogle не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса
Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов КадыроваРоскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Кадырова
Google возобновил публикацию справочных видео для вебмастеровGoogle возобновил публикацию справочных видео для вебмастеров
Google тестирует новый вариант оформления мобильной выдачиGoogle тестирует новый вариант оформления мобильной выдачи
Google AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 годаGoogle AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 года
Google: PWA не имеют никаких преимуществ в поискеGoogle: PWA не имеют никаких преимуществ в поиске
Google назвал самые популярные фильмы в мире в 2017 годуGoogle назвал самые популярные фильмы в мире в 2017 году
Google внёс несколько изменений в работу поискового алгоритмаGoogle внёс несколько изменений в работу поискового алгоритма
Последние новости
Подгружаем последние новости