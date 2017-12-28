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Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам Англоязычные пользователи заметили , что Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам. Эксперимент проводится в мобильной версии поиска. Новый блок «Related Searches» расположен между изображениями. Выглядит это так: Тестирование проводится в ограниченном масштабе. На данный момент нововведение видят отдельные пользователи в США . Напомним, что в мае этого года Google запустил в мобильной версии Image Search новые фильтры. В их числе значатся следующие опции: последние изображения, GIF, клип-арт и различные цвета. Пользователи также могут искать изображения с лицензией на использование в некоммерческих целях. В ноябре Google запустил цветные кнопки-фильтры в десктопной версии поиска.

searchengines.ru

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