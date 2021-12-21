Защита от мошенничества. «Дия» будет оповещать, если кто-то заинтересуется вашей кредитной историей

Команда Минцифры вместе с Украинским бюро кредитных историй запускает в «Дии» важную услугу для защиты украинцев и противодействия мошенничеству — push-уведомления о новых кредитах. Об этом говорится в сообщении министерства.

Фото: thedigital.gov.ua

Что это значит

Теперь можно получить уведомление, когда кто-нибудь будет проверять вашу кредитную историю с целью открытия кредита.

«Если за вас взяли новый кредит, который вы не открывали, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, узнать детали и написать жалобу», — говорится в сообщении.

Кто может проверить кредитную историю

Проверять вашу кредитную историю могут банки и даже работодатели, когда вы устраиваетесь на работу. Однако при этом никто не сообщает человеку, когда кто-то проверяет его кредитную историю. А главное — зачем это делают.

Уведомления «Дии» помогут украинцам не пострадать от разных кредитных мошенников и сохранить собственные средства.