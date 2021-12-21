Золото теряет свой статус защиты от инфляции, предупреждают инвесторы

Репутация золота как надежной защиты от инфляции вызывает сомнения, ведь инвесторы находят другие сегменты рынка, где можно укрыться от роста цен, считают два опрошенных CNBC инвестора.

Золото теряет свой статус защиты от инфляции, предупреждают инвесторы
Фото: nationalpost.com

Золото переоценено как защита от инфляции

Нэнси Тенглер, CEO Laffer Tengler Investments, считает, что инвесторам нужно изменить свое отношение к золоту.

Драгоценный метал не обеспечивал положительной нормы доходности в периоды постоянной инфляции с 1970-х годов, утверждает она, ссылаясь на данные Morningstar Direct.

Тенглер напомнила, что с момента публикации данных о рекордной за сорок лет инфляции золото подорожало всего на около 1%.

«В этом году мы видели, что защитой от инфляции служили сегменты REIT и недвижимости, а также акции в целом», — напоминает инвестор.

Инвестиционные трасты REIT (Real Estate Investment Trust) — это компании, владеющие и, как правило, управляющие доходной недвижимостью. REIT зарабатывают в арендном бизнесе.

Золото начнет дорожать, если доллар ослабнет еще больше, соглашается Тенглер. Но она считает, что несколько других металлов могут быть лучшей инвестицией, ведь они лучше вписываются в тренд декарбонизации и перехода к «зеленой» энергетике.

Недвижимость и биткоин защищают лучше

Единственный сценарий, против которого золото способно обеспечить достаточную защиту — это если США будут печатать слишком много денег, считает Крэйг Джонсон, аналитик Piper Sandler.

Он указал, что с начала 2020 года золото снизилось относительно 5-летней «безубыточной» ставки, биткоина и REIT. Последние два класса активов, по мнению Сендлера, лучше золота защищают от инфляции.

Он добавил, что отметка в $1850 будет ключевым уровнем, на котором цены на золото будут консолидироваться. 20 декабря они упали менее чем на 0,5%, примерно до $1797, из-за тревоги инвесторов относительно омикрона.

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