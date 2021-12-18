НБУ принял решение по процентам с микрокредитов

НБУ определился с тем, под какие проценты могут давать украинцам займы компании, занимающиеся выдачей микрокредитов. Нацбанк заявил, что не намерен как-либо ограничивать кредиторов в их кредитных ставках. Они останутся прежними.

Однако у многих из них правила выписаны так, что иногда микрокредит обходится заемщику в 1000% годовых. Поэтому, взяв однажды даже небольшой займ и не сумев выплатить его вовремя, люди попадают в долговую кабалу к кредитору.

Однако Нацбанк не видит за собой права вмешиваться в финансовую деятельность частных кредиторов. У него нет на это законных оснований.

"Это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, которые предоставляют потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях", — заявила начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Поэтому кредиторы по-прежнему могут выставлять ставки по кредитам такие, какие считают нужным Иное дело, что часто их клиенты не знают настоящей кредитной ставки и не могут оценить масштабов долговой зависимости, на которую они себя обрекают. А сами кредиторы при этом правды не говорят.

Поэтому недавно вышло постановление, согласно которому уже с 8 января 2022 года все компании, работающие на рынке финансовых услуг, обязаны будут предоставлять на своих вебсайтах и в рекламе исчерпывающую информацию об условиях займов, реальных процентах и трудностях, с которыми может столкнуться заемщик.

"Мы надеемся, что раскрытие процентных ставок, без обманных практик, будет побуждать физических лиц задумываться, настолько ли им нужен такой дорогой кредит. А прозрачная конкуренция будет работать на снижение таких ставок", — говорит представительница Нацбанка.

Кредиторов обяжут оценивать платежеспособность своих клиентов

Кредиторы вынуждены выставлять заоблачные проценты по своим займам еще и потому, что процент невозвращения кредитов очень велик. Поэтому за счет высоких процентов они покрывают свои риски.

Однако теперь Нацбанк разрабатывает правила, которые будут обязывать кредитора оценивать платежеспособность своего клиента. Например, если он уже взял кредиты в 5-10 компаниях, то очевидно, больше ему давать не стоит, потому что он не сможет вернуть эти деньги.

В общем, многие заемщики, особенно из числа официально не работающих, могут лишиться возможности взять в долг до зарплаты из-за того, что не пройдут проверку.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал украинцам выдачу дешевых кредитов на жилье, образование и электромобили.