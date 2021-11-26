В Китае создадут систему отслеживания криптотранзакций

В Китае в рамках усиления регулирования цифровых активов создадут систему отслеживания криптовалютных транзакций. Об этом пишет РБК со ссылкой на Baijiahao.

В Китае создадут систему отслеживания криптотранзакций
Фото: investing.com

Что известно

С соответствующей инициативой выступил директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь.

По его мнению, государственным органам необходимо усилить надзор за незаконным обращением цифровых активов из-за угроз, которые создают криптовалюты для юаня.

Вэньцзюнь отметил, что система отслеживания криптотранзакций должна быть разработана на основе искусственного интеллекта и других передовых технологий, которые позволят властям идентифицировать отправителей и получателей цифровых активов.

Предыстория

В конце сентября Народный банк Китая ввел полный запрет на проведение криптовалютных транзакций. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптобиржи жителям Китая.

Жесткие меры в отношении криптовалют начали вводить в Китае еще в конце мая текущего года после призыва вице-премьера Государственного совета КНР Лю Хэ ужесточить регулирование цифровых активов. Власти местных провинций запретили добычу криптовалюты, а криптобизнес покинул страну.

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