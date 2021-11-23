Китай оштрафовал Alibaba и Baidu за нарушение антимонопольного закона

Власти Китая оштрафовали Alibaba, Baidu, JD.com и других технологических гигантов за нарушение антимонопольного закона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Главного управления Китая по контролю и регулированию рынка.

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Что известно

Регулятор указал, что компании не уведомили правительство о 43 сделках, заключенных с 2012 по 2021 год. Их обязали выплатить максимальный штраф за подобное нарушение — 500?000 юаней, или примерно $78?000.

Среди незадекларированных сделок регулятор выделил, в частности, покупку Alibaba в 2014 году китайской цифровой картографической и навигационной фирмы AutoNavi, соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 году 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.

Китайское правительство не впервые штрафует местные IT-гиганты за нарушение антимонопольного законодательства. Весной это года Alibaba оштрафовали на рекордные $2,8 млрд.

На фоне повышенного давления со стороны властей Alibaba оказалась мировым лидером по потере стоимости за год: как оценил в октябре Bloomberg, ее рыночная капитализация сократилась на $344,4 млрд.

В топ-10 самых подешевевших компаний восемь строчек заняли компании из Китая.