Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными шахтами

Кабинет министров отменил свое решение от 2014 года о ликвидации Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины".

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в среду, 10 ноября, что в состав предприятия войдут государственные угольные шахты и компания "Центрэнерго", производящая электроэнергию на угольных ТЭС.

"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе «Центрэнерго». Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для «Центрэнерго», а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации. От планов приватизации «Центрэнерго» мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Напомним, что до 2014 года "Центрэнерго" входило в состав НАК "ЭКУ". В сентябре 2014 года правительство Арсения Яценюка постановило ликвидировать НАК "Энергетическая компания Украины", а акции входящих в его состав энергокомпаний передать Министерству энергетики и угольной промышленности.

В частности, в постановлении говорилось о передаче 78,29% акций компании "Центрэнерго", 60,06% акций компании "Луганскоблэнерго" и 87,4% акций компании "Днестровская ГАЭС".