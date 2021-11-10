Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными шахтами

Для создания холдинга правительство воскресило НАК "ЭКУ".

Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными шахтами
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Кабинет министров отменил свое решение от 2014 года о ликвидации Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины".

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в среду, 10 ноября, что в состав предприятия войдут государственные угольные шахты и компания "Центрэнерго", производящая электроэнергию на угольных ТЭС.

"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе «Центрэнерго». Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для «Центрэнерго», а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации. От планов приватизации «Центрэнерго» мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Напомним, что до 2014 года "Центрэнерго" входило в состав НАК "ЭКУ". В сентябре 2014 года правительство Арсения Яценюка постановило ликвидировать НАК "Энергетическая компания Украины", а акции входящих в его состав энергокомпаний передать Министерству энергетики и угольной промышленности.

В частности, в постановлении говорилось о передаче 78,29% акций компании "Центрэнерго", 60,06% акций компании "Луганскоблэнерго" и 87,4% акций компании "Днестровская ГАЭС".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРСГлавные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Из реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемыеИз реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемые
Веерные отключения электричества в Украине уже началисьВеерные отключения электричества в Украине уже начались
Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавирусаOxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавируса
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин подписал два соглашения о распределении углеводородов с чешским холдингом EPHКабмин подписал два соглашения о распределении углеводородов с чешским холдингом EPH
Конгресс США решил ограничить перечисления в криптовалюте без идентификацииКонгресс США решил ограничить перечисления в криптовалюте без идентификации
Сбербанк решил переименоваться в МР БанкСбербанк решил переименоваться в МР Банк
Кабмин выделил 44,4 млн гривень на ликвидацию последствий летних ливней на ЗакарпатьеКабмин выделил 44,4 млн гривень на ликвидацию последствий летних ливней на Закарпатье
Инсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денегИнсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денег
Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"
Минюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньгиМинюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньги
Королевский монетный двор Великобритании решил получать золото из старых смартфонов и ноутбуковКоролевский монетный двор Великобритании решил получать золото из старых смартфонов и ноутбуков
Кабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривенКабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривен
Нафтогаз решил купить дорогую "игрушку" для своего офиса, повысив потребителям тариф на газНафтогаз решил купить дорогую "игрушку" для своего офиса, повысив потребителям тариф на газ
Последние новости
Подгружаем последние новости