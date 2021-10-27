Bloomberg: РоSSия заинтересована в снижении цен на газ в Европе до $400

Высокие цены вредят спросу на роSSийский газ.

Bloomberg: РоSSия заинтересована в снижении цен на газ в Европе до $400
Бильче-Волыцкое газовое газохранилище
Фото: Укртрансгаз

РоSSия хочет, чтобы цены на природный газ в Европе снизились примерно на 60% от нынешних показателей. В противном случае спрос на роSSийский газ может существенно снизиться, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в РоSSии.

По словам одного из них, желаемый диапазон цен на газ в Европе для РоSSии – примерно 300-400 долларов за тысячу кубометров. В таком случае "Газпром" сможет сохранить контроль над рынком, даже несмотря на переход европейских стран на более экологические источники энергии. Другой собеседник назвал более широкий диапазон цен – 200-400, его нижний предел, по словам источника, является менее приемлемым сценарием.

Цены на газ в Европе, откуда импортирует газ и Украина, сейчас находятся на исторических максимумах.

Стоимость газовых фьючерсов стабильно растет с середины августа, а в конце сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров приблизилась к 2000 долларов.

Стоимость газа на хабе в Нидерландах во вторник, 26 октября, составила примерно 88 евро за МВт-час, или около 1150 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что Кабинет Министров Украины заложил в прогнозы на 2022 год цену на газ на уровне 350 долларов за тысячу кубометров.

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