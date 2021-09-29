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2021-09-29
За последний квартал почти все прямые инвестиции в Украину пришли из ЕС. Среди лидеров нет Кипра
Прямые инвестиции в Украину во втором квартале 2021 составили $ 1,3 млн. Почти 100% поступлений это деньги из ЕС. Об этом свидетельствуют данные
Фото: Pixabay
Какие страны больше всего инвестировали в Украину
Лидером по прямым инвестициям в Украину за этот период является королевство Нидерландов — $922,8 млн. Второе место у Германии — $242,9 млн.
Кто забирает деньги
Первое место по изъятием инвестицию занимает Швейцария — $112,7 млн, второе Кипр — $83,0 млн, а третье РоSSийская Федерация — $9,4 млн.
Кипр инвестировал больше в 2021 году
На начало апреля 2021 прямые инвестиции в экономику Украины составили $51,785 млрд. По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украине является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину $16,722 млрд.
- Напомним, что ранее сообщалось, что Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона.
- Впрочем, в первом полугодии 2021 года они увеличились на $2,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.