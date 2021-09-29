За последний квартал почти все прямые инвестиции в Украину пришли из ЕС. Среди лидеров нет Кипра

Прямые инвестиции в Украину во втором квартале 2021 составили $ 1,3 млн. Почти 100% поступлений это деньги из ЕС . Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Фото: Pixabay

Какие страны больше всего инвестировали в Украину

Лидером по прямым инвестициям в Украину за этот период является королевство Нидерландов — $922,8 млн. Второе место у Германии — $242,9 млн.

Кто забирает деньги

Первое место по изъятием инвестицию занимает Швейцария — $112,7 млн, второе Кипр — $83,0 млн, а третье РоSSийская Федерация — $9,4 млн.

Кипр инвестировал больше в 2021 году

На начало апреля 2021 прямые инвестиции в экономику Украины составили $51,785 млрд. По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украине является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину $16,722 млрд.