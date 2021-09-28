Налоговики арестовали счета украинца, который купил автомобили и землю без подтверждения источников доходов

Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 млн грн на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоговики арестовали счета украинца, который купил автомобили и землю без подтверждения источников доходов
Фото: tax.gov.ua

Что известно

По данным налоговой, украинец купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

«Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении налоговой.

Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст. 209 УКУ — легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Украине началось однократное добровольное декларирование активов, которые были скрыты он налоговиков. Своеобразная амнистия началась 1 сентября и продлится один год.

Речь идет об активах в Украине и те, что расположены за ее пределами, с которых не были уплачены налоги и сборы вообще или частично.

Ставки сбора

  • Общая ставка — 5%
  • Зарубежные активы — 9%
  • Активы в виде ОВГЗ — 2,5%

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% соответственно с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

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