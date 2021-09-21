Система электронных платежей НБУ перейдет на круглосуточный режим в августе 2022 года

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) с 20 августа 2022 года начнет работать в режиме 24/7.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник, 21 сентября.

С этой даты Нацбанк планирует запустить СЭП нового поколения на базе международного стандарта ISO 20022.

"Придание СЭП соответствия с международным стандартом ISO 20022 позволит модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту. Мы уверены, что банковская система способна успешно и вовремя перейти на этот новый стандарт и сделать его востребованным и удобным как для клиентов, так и для банков", - сказал по этому поводу заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Участников СЭП - а это 72 коммерческих банка и Государственная казначейская служба - обязали до 31 октября начать тестирование новой системы, а к 20 августа - внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирования балансов за день и другой отчетности.

Напомним, что сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день - с 00:00 до 01:00.

К августу 2020 года СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни.

СЭП обслуживает 96% межбанковских платежей в государстве, поэтому она признана системно важной платежной системой Украины. По данным НБУ, в среднем в день СЭП обрабатывает 1,6 млн платежей на сумму около 199 млрд грн.