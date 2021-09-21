Самый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБу

В ходе последнего тендера по выделению долгосрочного рефинансирования, состоявшегося 10 сентября, 1,5 млрд грн привлек ПУМБ. Об этом сообщает самНацбанк.

Самый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБу

Кому повезло меньше

Всего в ходе тендера 7 банков получили 3 млрд грн на 1092 дня, то есть три года, под 9,91% годовых.

На втором месте по привлечению средств регулятора — западный Прокредит Банк, который взял 620 млн грн.

На третьей позиции Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 350 млн грн.

Этот банк активно покупает ОВГЗ.

  • Таскомбанк Сергея Тигипко привлек — 234 млн грн,
  • Радабанк — 120
  • РВС Банк — 118
  • Скай Банк — 58

Последний длинный

9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

После частичного ужесточения программы поддержки банков с 1 июля максимальные объемы были ограничены:

  • в июле — до 5,
  • в августе — до 4
  • в сентябре — до 3 млрд грн.

С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет.

Последний аукцион своп процентной ставки состоится 29 сентября.

Предыстория

Весной 2020 г. Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.

Во втором полугодии 2020 года НБУ внедрил новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп.

Летом зампред НБУ Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте-2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.

Недавно чиновник сообщил, что только 30% этих средств пошло на кредитование.

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