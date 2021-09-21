Самый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБу
В ходе последнего тендера по выделению долгосрочного рефинансирования, состоявшегося 10 сентября, 1,5 млрд грн привлек ПУМБ. Об этом сообщает сам
Кому повезло меньше
Всего в ходе тендера 7 банков получили 3 млрд грн на 1092 дня, то есть три года, под 9,91% годовых.
На втором месте по привлечению средств регулятора — западный Прокредит Банк, который взял 620 млн грн.
На третьей позиции Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 350 млн грн.
Этот банк активно покупает ОВГЗ.
- Таскомбанк Сергея Тигипко привлек — 234 млн грн,
- Радабанк — 120
- РВС Банк — 118
- Скай Банк — 58
Последний длинный
9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.
Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.
После частичного ужесточения программы поддержки банков с 1 июля максимальные объемы были ограничены:
- в июле — до 5,
- в августе — до 4
- в сентябре — до 3 млрд грн.
С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет.
Последний аукцион своп процентной ставки состоится 29 сентября.
Предыстория
Весной 2020 г. Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.
Во втором полугодии 2020 года НБУ внедрил новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп.
Летом зампред НБУ Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте-2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.
Недавно чиновник сообщил, что только 30% этих средств пошло на кредитование.