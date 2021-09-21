Самый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБу

В ходе последнего тендера по выделению долгосрочного рефинансирования, состоявшегося 10 сентября, 1,5 млрд грн привлек ПУМБ. Об этом сообщает сам Нацбанк.

Кому повезло меньше

Всего в ходе тендера 7 банков получили 3 млрд грн на 1092 дня, то есть три года, под 9,91% годовых.

На втором месте по привлечению средств регулятора — западный Прокредит Банк, который взял 620 млн грн.

На третьей позиции Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 350 млн грн.

Этот банк активно покупает ОВГЗ.

Таскомбанк Сергея Тигипко привлек — 234 млн грн,

Радабанк — 120

РВС Банк — 118

Скай Банк — 58

Последний длинный

9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

После частичного ужесточения программы поддержки банков с 1 июля максимальные объемы были ограничены:

в июле — до 5,

в августе — до 4

в сентябре — до 3 млрд грн.

С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет.

Последний аукцион своп процентной ставки состоится 29 сентября.

Предыстория

Весной 2020 г. Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.

Во втором полугодии 2020 года НБУ внедрил новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп.

Летом зампред НБУ Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте-2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.

Недавно чиновник сообщил, что только 30% этих средств пошло на кредитование.