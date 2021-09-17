В топ-10 самых дорогих компаний мира не осталось компаний из Китая — Bloomberg

В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании. Последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает Bloomberg.

В топ-10 самых дорогих компаний мира не осталось компаний из Китая — Bloomberg
Фото: pixabay.com

Падение акций

16 сентября акции Tencent в Гонконге упали на 1,3%, до 447,4 гонконгского доллара ($57,52) за бумагу. Это дает рыночную стоимость в $552,2 млрд.

В результате Tencent опустилась на 11-е место, пропустив вперед американского производителя чипов Nvidia, капитализация которого по итогам торгов 15 сентября составила $558,5 млрд. Ранее топ-10 покинула Alibaba.

Что стало причиной

Акции китайских компаний в последние месяцы падают из-за ужесточения требований китайских регуляторов, пишет издание.

С конца июня индекс Hang Seng упал на 14,5%, причем наибольшие потери понесли Alibaba и Tencent.

Рыночная стоимость последней обвалилась примерно на $390 млрд с тех пор, как ее акции достигли рекордного уровня в январе 2021 года.

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