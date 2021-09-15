Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%

Земля в Украине ежегодно будет дорожать в среднем на 20%. На сегодняшний день средняя стоимость гектара земли в областях, где наблюдается высокий спрос на участки (Полтавская, Сумская и Черниговская) составляет $1200-$1250. Прогнозируется, что через пять лет ценник вырастет до $2200 за 1 га.

Таким образом, украинцев призывают не спешить расставаться со своей землей, а подождать несколько лет, пока ее стоимость возрастет. Сейчас спрос на землю превышает предложение. Люди с радостью вкладывают в землю деньги, понимая, что это надежная инвестиция. Владельцы земли, в свою очередь, не спешат продавать ее, а чаще сдают в аренду, ведь это пока выгоднее. Арендная плата за 1 га земли составляет примерно $200, то есть за 10-15 га можно получить за год от $2000 до $3000. С каждым годом и эта цена будет повышаться.

Рынок земли в Украине открылся позже, чем в других восточноевропейских странах. Если сравнивать с их опытом, то в первые четыре года после открытия рынка прирост к стоимости участков был 20% ежегодно. Такой сценарий рассматривают и в Украине

Сейчас владельцем земельного участка в нашей стране может стать физическое лицо, являющееся гражданином Украины. С 2024 доступ к земле откроется и для юридических лиц.

Напомним, кто и как проверяет владельцев земельных участков перед продажей земли.