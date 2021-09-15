На Reddit разогнали котировки урановых компаний: некоторые бумаги взлетели на 25-35%

Инвесторы с Reddit снова разогнали акции на фондовых рынках. На этот раз 13 сентября взлетели бумаги урановых компаний на фоне роста цен на металл. Об этом пишут на РБК. Некоторые акции подорожали на четверть и больше.

Фото: Pixabay

Австралийская биржа

Peninsula Energy добавили 31,82%

Energy Resources of Australia на 27,27%

Bannerman Energy на 25,49%

Лондон

Aura Energy на 35%

Yellow Cake PLC на 13,31%

NASDAQ

Uranium Royalty на 24,29%

Новые выходки инвесторов с Reddit

Рост бумаг прежде всего произошел из-за ажиотажа вокруг этих компаний на форуме Reddit. Частные инвесторы на доске объявлений WallStreetBets делали оптимистичные прогнозы относительно роста акций.

Также в соцсети есть специальная страница для тех, кто интересуется инвестированием в урановый рынок — на UraniumSqueeze подписано более 13 тыс пользователей.

Цены на уран растут

Причиной активности частных инвесторов стал резкий рост цен на уран: с середины августа фьючерсы на этот металл на CME взлетели на 45,7%, достигнув отметки $44,15 за фунт.

Популярная соцсеть среди инвесторов

Reddit стал популярен в инвестиционной среде в 2021 году. Ресурс привлек внимание сообществом WallStreetBets, его участники это преимущественно розничные инвесторы, которые искусственно «разгоняли» котировки так называемых «мемных» акций нескольких компаний.

Самые яркие примеры — сеть кинотеатров AMC и сеть по продаже видеоигр GameStop. Благодаря усилиям членов WallStreetBets акции этих компаний подорожали на сотни процентов.

Также в августе трейдеры с Reddit в момент подняли акции Robinhood на 82%.