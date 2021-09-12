Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать

Рынок земли, который был так широко разрекламирован властью и так заклеймен оппозицией еще до его открытия, теперь почти стоит. После небольшого количества сделок купли-продажи, заключенных на рынке, процесс не то чтобы совсем замер, однако затормозил.

Рынок земли в Украине остановился: 95% землевладельцев не готовы продавать свои паи

Все, кто намеревался продавать землю, уже ее продали. А кто такого намерения не имел, тот и не торопится. Согласно результатам опросов, более 95% украинских землевладельцев не намерены продавать свои паи. По крайней мере, в ближайшее время. Это вынужден был признать и профильный чиновник - глава Минагрополитики Роман Лещенко, который дал интервью одному из украинских СМИ.

Роман Лещенко говорит, что этого следовало ожидать. Ведь, согласно прогнозам, украинская земля год от года будет дорожать на 7-10%. А значит, будет дорожать и стоимость аренды земли. Поэтому крестьянам сейчас выгоднее сдавать землю в аренду. Таким образом, паи выступают у них чем-то вроде депозитов, приносящих постоянный доход.

Рынок земли в Украине остановился: 95% землевладельцев не готовы продавать свои паи

При этом Роман Лещенко также говорит, что собственно к этому - не торопиться продавать свою землю, призывало крестьян и правительство. Что касается его лично, то так и было: министр агрополитики не в одном своем выступлении советовал крестьянам не продавать сейчас свою землю. Ну, а относительно других чиновников, то позиции были разные. Некоторые считали, что крестьяне бросятся активно сбывать землю по демпинговым ценам.

"Общество нас услышало, я горд, что люди проявили мудрость. Более 95% владельцев земли не планируют в ближайшее время продавать свою собственность. За первые два месяца заключено более 13 тыс. сделок, все происходит в штатном режиме, никакого ажиотажа", - говорит Лещенко .

В то же время, уже первые операции на рынке земли, обнаружили немало узких мест в законодательстве, касающемся купли-продажи земли. В частности, дачные участки приравняли к земельным паям. И теперь, чтобы продать загородную дачу на 6 соток владельцам дач и покупателям приходится собирать кучу документов и доказывать, что они не являются агентами государства-агрессора, посягающими на бескрайние украинские угодья.


Марченко Любов, Тудей

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