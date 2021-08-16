Казахские металлурги увеличили объемы производства

По итогам июля 2021 года Казахстан произвёл 444 801 тонну нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 26,1%. В течение января-июля показатели увеличились на 19,4% до 2 596 182 тонн, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.



Плоского проката в июле казахские металлургические предприятия произвели 285 869 тонн - на 13,5% больше, чем за тот же месяц 2020 года. За 7 месяцев объёмы выросли на 20,2% к аналогичному периоду прошлого года до 1 702 098 тонн.



Производство ферросплавов составило в июле 168 469 тонн, в январе-июле - 1 162 624 тонны. Снижение показателей в годовом соотношении - 8,8% и 9,4% соответственно.