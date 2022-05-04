РоSSия не должна иметь доступ к полупроводникам для производства оружия.

Соединенные Штаты Америки должны стать основным производителем полупроводников и лишить РоSSийскую Федерацию доступа к этим технологиям. Об этом американский президент Джо Байден заявил 3 мая во время визита на завод Lockheed Martin в Алабаме, где производятся переносные ракетные комплексы Javelin, поставляемые Украине.

" США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуться в игру и стать основным производителем полупроводников", – заявил Байден.

Он также добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".