РоSSия не должна иметь доступ к полупроводникам для производства оружия.
Полупроводники играют немаловажную роль в оборонном производстве, информирует
Соединенные Штаты Америки должны стать основным производителем полупроводников и лишить РоSSийскую Федерацию доступа к этим технологиям. Об этом американский президент Джо Байден
"США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуться в игру и стать основным производителем полупроводников", – заявил Байден.
Он также добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".
"Это наши телефоны, наши технологии играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы у РоSSии не было доступа к этим полупроводниковым технологиям", - отметил президент США.