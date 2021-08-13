Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
Почтовая компания Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен взамен утерянной посылки. Вместо этого ему предложили компенсировать 200 гривен. Почему была предложена именно такая скромная сумма, объяснили в самом почтовом операторе.
Клиент по имени Максим Смешко приобрел на сайте Alibaba устройство для добычи криптовалюты Asic-майнер. Приобретение было недешевым. Его реальная стоимость – 4 тысячи долларов. Мужчина заказал доставку груза из Запорожья в Киев Новой почтой. Однако по дороге с автомобилем, перевозившим коробку с майнером вместе с другими грузами, приключилась беда. Он сгорел вместе со всем, что там было.
Не дождавшись своей посылки, клиент обратился на горячую линию Новой почты. Там ему поначалу ответили, что посылка потерялась. А затем, уточнив ситуацию, сообщили, что она сгорела в автомобиле.
По условиям договора, в случае утери груза Новая почта обязуется компенсировать клиентам его стоимость. Однако компенсации подлежит только объявленная стоимость товара. А вот тут-то как раз и вышла неувязка.
Как оказалось, клиент указал изрядно заниженную стоимость посылки, чтобы сэкономить на пересылке груза. Говорит, что до сих пор всегда так делал, и проблем никаких не возникало.
"Оценочная стоимость в 200 гривен была указана с целью экономии средств", - написал М.Смешко в своей претензии к Новой почте.
В той же претензии он просит компенсировать ему полную стоимость посылки – 110 000 гривен.
В ответе Новой почты, подписанном начальником отдела компенсаций Р.Страшко, сообщают, что согласно договору, почтовый оператор несет ответственность за сохранность груза и обязан компенсировать клиенту его полную объявленную стоимость плюс стоимость его перевозки.
"Учитывая изложенное, ООО Новая почта проводит компенсацию в размере объявленной стоимости отправления – 200 гривен и сумму платы за провоз – 91 гривну, ответили в Новой почте и добавили: - Компания искренне просит извинения за причиненные неудобства и надеется на дальнейшее сотрудничество".
Из переписки клиента с Новой почтой видно, что почтовый оператор пообещал компенсировать ему убыток. Вот только сумму возврата нигде не указывают.