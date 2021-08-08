Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг

Стремление американских властей снизить экономическую зависимость от Китая, которое острее проявилось в последние годы, на практике не особо мешает компаниям из Поднебесной контролировать значительную часть рынка по определённым группам товаров и услуг, которые востребованы в современных условиях.

Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг

Источник изображения: Reuters

Исследование Nikkei показывает, что китайские компании контролируют более 30 % рынка умных колонок, смартфонов, камер видеонаблюдения, персональных компьютеров, бытовых кондиционеров и стиральных машин. В группе из 15 товаров и услуг китайские компании занимают лидирующие позиции на мировом рынке в 13 случаях. Методика исследования охватывала 70 материалов, ключевых компонентов, готовых изделий и услуг, которые сейчас играют важную роль в мировой экономике. Аккумуляторы, солнечные батареи и серверное оборудование — вот лишь некоторые примеры категорий товаров, которые востребованы в современном мире.

Китайская компания Longi Solar стала лидером рынка солнечных панелей в прошлом году, а FAW Group удалось занять первое место на рынке большегрузных и средних грузовиков. BOE Technology потеснила конкурентов на рынке жидкокристаллических панелей всех размеров. Наконец, общеизвестно, что китайская компания CATL заняла почти 30 % рынка литиевых аккумуляторов, которые используются электромобилями. По сути, даже в сегменте плёночных изоляторов китайская компания Shanghai New Energy New Materials Technology обошла японскую Asahi Kasei за каких-то пять лет.

Huawei Technologies до сих пор контролирует почти 40 % рынка базовых станций для сетей 5G, хотя США пытаются склонить многие западные страны отказаться от закупок оборудования этой китайской марки. Впрочем, американские компании лидируют на мировом рынке в 24 категориях товаров и услуг, включая серверы и маршрутизаторы. Японским компаниям удаётся удерживать лидерство в семи категориях, но они преимущественно относятся к сегментам рынка, которые сокращаются в объёме — например, МФУ и цифровые камеры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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