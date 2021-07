Илон Маск рассказал об инвестициях SpaceX в биткоин

В рамках конференции The B Word Илон Маск сообщил об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту. Об этом пишет Forklog.com.

Фото: rbc.ua

«Я владею биткоином, Tesla владеет биткоином, SpaceX владеет биткоином», — сказал он.

Маск также сказал, что лично владеет Ethereum и Dogecoin.

