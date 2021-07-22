Илон Маск рассказал об инвестициях SpaceX в биткоин

В рамках конференции The B Word Илон Маск сообщил об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту. Об этом пишет Forklog.com.

Илон Маск рассказал об инвестициях SpaceX в биткоин
Фото: rbc.ua

«Я владею биткоином, Tesla владеет биткоином, SpaceX владеет биткоином», — сказал он.

Маск также сказал, что лично владеет Ethereum и Dogecoin.

Can we start the bull run now? pic.twitter.com/RyRHfN32hv

— Crypto Godfather (@CryptoGodfatha) July 21, 2021

Реакция курса биткоина

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 8:30 курс биткоина составляет $32?026.

21 июля цена первой криптовалюты составляла $31,67 тыс., а капитализация превысила $593 млрд.

20 июля, котировки цифровой монеты опускались до отметки в $29,2 тыс. впервые с 22 июня. В результате обвала крипторынка за сутки его капитализация сократилась практически на $100 млрд — до текущего значения в $1,19 трлн.

Предыстория

8 февраля 2021 года глава Tesla сообщил об инвестициях производителя электрокаров в биткоин на сумму $1,5 млрд. Позже Маск назвал решение «достаточно рискованным».

В конце марта Tesla начала продавать электрокары за биткоин, а в конце апреля избавилась от части цифрового золота на $272 млн.

13 мая компания приостановила продажи электромобилей за первую криптовалюту из-за опасений относительно экологичности майнинга. Цена актива отреагировала падением, сообщество — критикой.

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