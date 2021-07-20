Ирпенскую и Одесскую колонии снова выставят на продажу

Ирпенский исправительный центр и Южную исправительную колонию в Одессе этим летом попытаются продать еще раз.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"В конце июля Ирпенский исправительный центр №132 в третий раз будет выставлен на продажу. Стартовая цена лота, опять же, составит чуть более 220 млн гривень. Такая стоимость вполне обоснована, ведь колония расположена всего в 2 км от столицы, в центре пгт Коцюбинское. Рядом - парк и железнодорожная станция. Территория объекта - более 8 га. Подведено отопление, электричество, водоснабжение и канализация. Второй лот, который этим летом повторно выставят на аукцион, - Южная исправительная колония в Одессе", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, содержать учреждения, наполненные до 50%, особенно невыгодно для государства. Заключенных из этих учреждений уже несколько лет назад перевели в другие колонии, однако государство ежегодно тратит на содержание учреждений около 150 млн гривень.

"Если бы мы имели ежегодно такую сумму капитальных расходов на всю инфраструктуру пенитенциарной системы - она не была бы в таком запущенном состоянии", - отметила Высоцкая.

Она также добавила, что в планах на ближайшие три года - выставить на аукцион около 30 закрытых тюрем. По меньшей мере шесть из них - в этом году.

"Первый пример успешной продажи такого учреждения уже есть - Львовская исправительная колония №48 - ушла с молотка за более 400 млн грн. За несколько лет на месте бывшей колонии вырастет целый Соцгород", - отметила заместитель министра.

Напомним, ранее планировалось, что большая распродажа тюрем в Украине будет происходить в течение лета-осени 2020 года, но, как сообщал в конце декабря министр Денис Малюська, помешали "многочисленные бюрократические препятствия".

Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков. По словам министра, в 2021 году в Украине будут приватизированы минимум четыре тюрьмы.