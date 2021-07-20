Самые дешевые и самые дорогие страны Евросоюза (список)

Среди стран ЕС самые низкие цены на продукты питания зарегистрированы в Румынии, а самые высокие — в Дании. Об этом говорится в данных европейского статистического ведомства, передает Европейская правда.

Фото: jepiag.com

Что и почем

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки фиксируются в Румынии (66% от среднего уровня по ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).