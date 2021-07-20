Самые дешевые и самые дорогие страны Евросоюза (список)
Среди стран ЕС самые низкие цены на продукты питания зарегистрированы в Румынии, а самые высокие — в Дании. Об этом говорится в данных европейского статистического ведомства, передает Европейская правда.
Что и почем
Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки фиксируются в Румынии (66% от среднего уровня по ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).
Дорогие продукты питания и неалкогольные напитки — в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (12,5%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).
Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС — в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия — (158%) и Швеция (136%)
Самые дешевые алкоголь и табак в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%) и Румынии (75%).