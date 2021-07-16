Топ-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в Казахстан

Доля Китая в мировом майнинге в этом году резко сократилась, а Казахстан вырвался на третье место, пишет CNBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Топ-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в Казахстан
Фото: cnbc.com

Из исследования, опубликованного 15 июля, видно, что на Китай приходится чуть менее половины (46%) электроэнергии, используемой для майнинга.

Для сравнения, в сентябре 2019 этот показатель составлял 75,5%. И это до того, как правительство Китая начало борьбу с отраслью .

За тот же период Казахстан увеличил свою долю в этой индустрии почти в шесть раз — с 1,4% до 8,2%, а США вышли на второе место, с 4,1% до 16,8%. РФ и Иран занимают четвертое и пятое места соответственно.

Как биткоин влияет на окружающую среду

Майнинг биткоина — это очень энергоемкий процесс. Компьютеры по всему миру наперегонки решают сложные математические задачи и тот, кто сделает это первым, получает вознаграждение — биткоин.

Значительный рост цены биткоина вызвало рост интереса к нему, а это, в свою очередь, привело к появлению целой индустрии, которая занимается производством и продажей майнинговой техники.

Это вызвало тревогу о возможном влиянии биткоина на окружающую среду, особенно учитывая, что лидером отрасли был Китай, который в энергетике до сих пор полагается преимущественно на уголь.

Так, Tesla отказалась принимать биткоины, пока майнинг не перейдет на более «зеленую» энергию. Углеродный след был также одной из официальных причин недавних шагов Китая против отрасли.

Что известно исследователям

Но исследователь Кембриджского университета Мишель Рауш утверждает, что все не так просто. Его данные показывают, что в сезон дождей китайские майнеры часто переносили операции в Сычуань, провинцию, богатую на гидроэнергию. Так, доля Сычуани в майнинге Китая увеличивалась, с начала сезона дождей до его пика, с 14,9% до 61,1%. Доля Синьцзян в аналогичный период уменьшалась с 55,1% до 9,6%.

Его исследования также указывают, что многие майнеры еще до начала борьбы правительства Китая с этой отраслью перебазировались в Казахстан. Страна, по данным Bloomberg, производит 22 гигаватт электроэнергии, преимущественно на газовых и угольных ТЭС.

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