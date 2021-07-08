Украинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 раза

В июне зафиксирован резкий рост количества вакансий для украинцев за рубежом. Так, по данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня резко увеличилось количество вакансий для украинцев в других странах — работодатели представили 12?840 вакансий. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, в своем пресс-релизе.

Фото: 3maximum.com

Причины спроса на украинских заробитчан

Июльская цифра предложений на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда, в конце июня, на сайте Jooble было размещено 8003 объявления о поиске специалистов для работы за рубежом. А еще можно сравнить с предложением, которое было в конце мая — предлагали работу по 7667 вакансиям, то есть за месяц количество предложений выросло на 67%.

Можно выделить несколько причин, которые привели к увеличению спроса на украинских заробитчан за рубежом в 2021 году:

экономические проблемы из-за карантина и ограничения уходят;

Европа «заливает» коронавирусный кризис деньгами — значит, увеличиваются инвестиции в бизнес и появляется дополнительный спрос в рабочих руках;

количество украинцев сокращается на 200 тыс. ежегодно — значит, и количество трудовых мигрантов тоже уменьшается.

«Резкий рост количества вакансий украинцев за рубежом связан с летним сезоном и значительным влиянием, которое оказывают наши трудовые мигранты на экономику принимающих стран. Кроме того, увеличение спроса на работу за рубежом связано с ослаблением карантина как в Украине, так и в ряде европейских стран. Многие страны создают льготные условия для трудоустройства украинцев, что безусловно влияет на увеличение спроса на работу за границей», — отмечает Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Кто и где требуется

В топе стран, в которых востребованы украинские трудовые мигранты — Польша , Чехия, Германия, Литва и Латвия.

В топе востребованных вакансий — в основном рабочие специальности: сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам сегодня за границей работают 3?5 млн украинцев.

В Украине сформировалась прослойка примерно в 13?16% от всего населения страны, которую постоянно вовлечены в трудовую миграцию.

По данным ассоциации, за весь 2020 года в Польше было выдано 1,8 млн рабочих приглашений, в Чехии — 150 тыс. Кроме того, в течение последних пяти лет заметна тенденция на сокращение миграционного сальдо в Германии.

Однако не все страны так радушно принимают украинских трудовых мигрантов рабочих специальностей. В частности, в Германии в основном востребованы квалифицированные профессионалы и легально устроиться на рабочую специальность довольно трудно. Это касается и Чехии.

Польша, наоборот, в экономическом развитии сделала ставку на привлечение трудовых мигрантов — пока правительство максимально делает все для того, чтобы трудовая миграция становилась трудовой эмиграцией. Кроме того, уже с 2022 года в стране повышают минимальную зарплату — до 3 тыс. злотых или 21 тыс. грн.