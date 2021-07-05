Самая насыщенная за 17 лет неделя на Уолл-стрит принесла банкам-андеррайтерам более $650 миллионов прибыли

Американский фондовый рынок на прошлой неделе поставил рекорд по количеству выходов компаний на биржу с 2004 года. Банки Уолл-стрит заработали более $650 млн комиссионных сборов и прибыли на акциях, сообщает CNBC.

Фото: stockworld.com.ua

Неделя IPO

«Темпы размещения акций подчеркивают спрос на растущие компании и демонстрируют, что IPO остается лучшим путем выхода на рынок. И это несмотря на увеличение и прямые листинги, которые проводятся без андеррайтеров и имеют намного ниже консультационные сборы», — говорится в новости.

В общей сложности 14 компаний привлекли не менее $100 млн каждая в ходе IPO на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже. Это самая насыщенная неделя IPO за последние 17 лет.

Однако генеральный директор Doximity Джефф Тангни отметил CNBC, что, хотя IPO было правильным выбором для его компании, он рад видеть рост прямых листингов и компаний специального назначения (SPAC) в качестве альтернативы, потому что конкуренция снижает расходы.

Doximity заплатила комиссию объемом 5,5% от объема предложения, что примерно соответствует среднему показателю этого года, но ниже верхней ставки в 7%. «Это улучшило экономику для нас. Банки берут меньше, а делают больше, и это хорошо», — подчеркнул он.

Объемы IPO в США бьют рекорды — начальные публичные размещения в июне привлекли $171 млрд, превысив рекордные $168 млрд за весь 2020 год.

Сколько заработали андеррайтеры

Андеррайтеры получили около $400 млн гонораров за помощь в проведении IPO. Еще $259 млн выручки они смогут получить, используя свои опционы на покупку размещенных акций со скидкой IPO.

Во время IPO на прошлой неделе андеррайтинговые сборы варьировались от 2% от общей суммы привлеченных средств (в случае с китайским сервисом заказа такси Didi) до 7% для небольших сделок (предложения медицинских компаний CVRx, Aerovate Therapeutics, Acumen Pharmaceuticals).

Goldman Sachs и Morgan Stanley, как обычно, получили высокие комиссионные доходы, выступая как ведущие менеджеры для IPO Didi и поставщика программного обеспечения для кибербезопасности SentinelOne — двух крупнейших IPO недели.

Morgan Stanley и JPMorgan Chase были ведущими андеррайтерами в IPO турецкого онлайн-ритейлера D-Market Electronic Service & Trading, сайта юридических услуг LegalZoom и сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme, которые были третьим, четвертым и пятым по величине предложениями недели соответственно.

В дополнение к консультационным сборам андеррайтеры также зарабатывают деньги на IPO, получая опцион на покупку акций по цене предложения, чтобы они могли получить выгоду при росте цен на бумаги.

Не все предложения на прошлой неделе имели большие начальные ралли, но все они привели к прибыли для банков, которые были в состоянии получить акции со скидкой. «Так, рост акций Didi в первые три дня торгов на 11% означает, что андеррайтеры увеличат свои опционы на $66 млн», — отмечает издание.

Прибыль от бумаг SentinelOne составил $46 млн после того, как ее акции подскочили в цене на 27%. Маркетплейс промышленных запчастей Xometry поднялся на 58% за три дня, обеспечив потенциальную прибыль объемом $26 млн, в то время как компания по безопасности аэропортов CLEAR увеличила прибыль на $34 млн после скачка акций на 53%.

Для Morgan Stanley и JPMorgan рекордное размещение наступило через неделю после того, как эти два банка лидировали на IPO для медицинской технологической компании Doximity и поставщика облачного программного обеспечения Confluent. Эти компании заплатили совокупные гонорары андеррайтерам объемом $74,7 млн, а соглашение Doximity включало распределение акций, что принесло прибыль в размере $83 млн.

Кстати, Confluent отказался выдать андеррайтерам опцион на покупку бумаг по цене IPO. Компания подчеркнула потенциальную значимость этого решения в разделе «факторы риска» своего проспекта ценных бумаг.