Центробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в стране

Банк Индонезии запретил использовать криптовалюты как средство платежа. Как объяснил глава регулятора Перри Варджийо, цифровые активы не могут считаться платежным инструментом по нынешнему законодательству страны, пишет издание Tempo.co.

Фото: tutu.com

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо объявил о введении запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства или других инструментов финансовых услуг. По словам главы регулятора, запрет соответствует действующему законодательству, по которому цифровые активы не относятся к законным средствам платежа.

«Криптовалюта не относится к законным платежным инструментам в соответствии с Конституцией, Законом о банках Индонезии и Законом о валюте», — отметил Варджийо.

И при этом добавил, что для обеспечения соблюдения нового запрета Банк Индонезии усилит работу надзорных органов.

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