Двойное налогообложение: Рада ратифицировала изменения с Нидерландами

Верховная Рада ратифицировала изменения по устранению двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом написал председатель налогового комитета Рады Данил Гетманцев в телеграм-канале.

Фото: аgropolit.com

Изменения

Протоколом вносятся изменения в действующую Конвенции в части:

увеличения общей ставки налогообложения процентов — с 2% до 5%;

исключения положения о налогообложении дивидендов по ставке 0%;

исключения положения о налогообложении роялти по ставке 0%;

установления налогообложения роялти по ставкам 5% и 10%;

расширение возможностей компетентных органов государств по обмену налоговой информацией.

Что позволит ратификация

Ратификация протокола позволит увеличить поступления налогов в бюджет; создаст стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения; способствовать повышению эффективности противодействия размыванию налоговой базы и привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Напомним