Двойное налогообложение: Рада ратифицировала изменения с Нидерландами

Верховная Рада ратифицировала изменения по устранению двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом написал председатель налогового комитета Рады Данил Гетманцев в телеграм-канале.

Двойное налогообложение: Рада ратифицировала изменения с Нидерландами
Фото: аgropolit.com

Изменения

Протоколом вносятся изменения в действующую Конвенции в части:

  • увеличения общей ставки налогообложения процентов — с 2% до 5%;

  • исключения положения о налогообложении дивидендов по ставке 0%;

  • исключения положения о налогообложении роялти по ставке 0%;

  • установления налогообложения роялти по ставкам 5% и 10%;

  • расширение возможностей компетентных органов государств по обмену налоговой информацией.

Что позволит ратификация

Ратификация протокола позволит увеличить поступления налогов в бюджет; создаст стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения; способствовать повышению эффективности противодействия размыванию налоговой базы и привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Напомним

  • Сейчас между Украиной и другими государствами действует 70 соглашений об избежании двойного налогообложения.

  • Украина 1 декабря 2019 стала 31-й страной, где применяется Конвенция MLI в рамках выполнения плана BEPS.

  • Благодаря Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве договоров с другими государствами о двойном налогообложении.

  • Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств.

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