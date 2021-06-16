Двойное налогообложение: Рада ратифицировала изменения с Нидерландами
Верховная Рада ратифицировала изменения по устранению двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом написал председатель налогового комитета Рады Данил Гетманцев в телеграм-канале.
Изменения
Протоколом вносятся изменения в действующую Конвенции в части:
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увеличения общей ставки налогообложения процентов — с 2% до 5%;
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исключения положения о налогообложении дивидендов по ставке 0%;
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исключения положения о налогообложении роялти по ставке 0%;
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установления налогообложения роялти по ставкам 5% и 10%;
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расширение возможностей компетентных органов государств по обмену налоговой информацией.
Что позволит ратификация
Ратификация протокола позволит увеличить поступления налогов в бюджет; создаст стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения; способствовать повышению эффективности противодействия размыванию налоговой базы и привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.
Напомним
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Сейчас между Украиной и другими государствами действует 70 соглашений об избежании двойного налогообложения.
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Украина 1 декабря 2019 стала 31-й страной, где применяется Конвенция MLI в рамках выполнения плана BEPS.
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Благодаря Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве договоров с другими государствами о двойном налогообложении.
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Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств.