Энергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибылью

Энергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибылью

В первом квартале 2021 года НАЭК "Энергоатом" получила 1,01 млрд грн прибыли, а НЭК "Укрэнерго" – 3,72 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении финансовых показателей компаний за три месяца 2021 года, сообщает проект "Марлин".

При этом в первом квартале 2020 года "Энергоатом" получил 1,6 млрд грн чистого убытка, полный год завершил с убытками на 4,8 млрд грн. В свою очередь "Укрэнерго" за первый квартал прошлого года получило 4,6 млрд грн убытков, а год завершило с убытками в 27,5 млрд грн.

"Положительно на финансовый результат деятельности компании за первый квартал 2021 года повлияло уменьшение общего объема расходов, который составил 13,24 млрд грн, что на 3,89 млрд грн или на 29,4% меньше фактического показателя за первый квартал 2020 года", – так объяснили прибыль в отчете "Энергоатома".

За первый квартал "Энергоатом" выплатил 2,8 млрд грн на оплату труда, что на 317,9 млн грн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отмечается, что прибыльный финансовый результат компании "Укрэнерго" в начале 2021 года объясняется увеличеним доходов от передачи электроэнергии; объемов передачи электроэнергии; доходов от реализации реактивной электроэнергии; доходов от диспетчеризации и снижением общих расходов на 2,9 млрд грн.



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