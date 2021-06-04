Мексиканская Simec хочет вдвое повысить выпуск продукции на своем заводе в Бразилии

Мексиканская компания Simec заявила о намерении удвоить производительность своего бразильского завода GV do Brasil в штате Сан-Паулу, который сейчас может ежегодно выпускать до 500 тыс. т арматуры в прутках и бунтах.



Компания инвестирует 300 млн долл. в установку новой электродуговой печи и прокатного стана. Так как инфраструктура предприятия предусматривает такое расширение мощностей, строительство должно занять лишь немногим более двух лет. Ввод в строй новой производственной линии намечен на вторую половину 2023 г.



Бразильский рынок стали пошел на подъем в последний год, а цены на арматуру на нем выросли более чем в 2,5 раза за последние 12 месяцев. Ранее о намерении возобновить функционирование мини-завода в Бразилии сообщила корпорация ArcelorMittal.



У Simec в Бразилии действуют три завода совокупной мощностью 1,1 млн т стали и 900 тыс. т сортового и фасонного проката в год. На долю компании приходится около 8% национального рынка длинномерной продукции.



