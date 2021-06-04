Вьетнамская Hoa Phat купила рудник в Австралии

Крупнейшая во Вьетнаме металлургическая компания Hoa Phat приобрела австралийское железорудное предприятие Roper Valley в штате Северная Территория. Это первая в истории сделка по покупке зарубежного железорудного проекта вьетнамским производителем стали.



Месторождение Roper Valley, по данным геологоразведки, содержит 488 млн т руды со средним содержанием железа 41,6%. Объем производства составляет 4 млн т в год.



Как сообщает Hoa Phat, компания планирует и другие приобретения сырьевых активов за рубежом. В настоящее время ее мощности по выплавке стали составляют около 8 млн т в год, а потребность в железорудном концентрате оценивается в 10 млн т. Hoa Phat рассчитывает самостоятельно покрывать не менее 50% потребностей в ЖРС. Кроме того, компанию интересуют австралийские предприятия по добыче коксующегося угля.



