Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%

Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%

За период с 2015 по 2020 гг. совокупное энергопотребление на тонну стали крупных сталелитейных предприятий Китая снизилось на 58%. Такие данные озвучила Китайская ассоциация металлургической и сталелитейной промышленности, пишут Синьхуа Новости.

Исполнительный директор Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной промышленности Хэ Вэньбо рассказал, что по состоянию на конец февраля 2021 г. 620 млн тонн мощностей по производству сырой стали на 229 металлургических предприятий Китая уже были модернизированы или находились в процессе модернизации для достижения сверхнизкого уровня выбросов.

При этом Хэ Вэньбо заявил о необходимости 260 млрд юаней (около 40,7 млрд долл.) инвестиций для полной реализации перехода к "сверхнизкому" уровню выбросов.

Крупнейший в мире сталелитейный конгломерат China Baowu Steel Group в начале 2021 года объявил о своей цели, достигнув пика выбросов углекислого газа к 2023 году, сократить их на 30 % к 2035 году и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году.

По официальным данным Пекина, в 2020 году объем производства стали в Китае составил 1,07 млрд тонн.

МинПром по материалам Silk Bridge

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