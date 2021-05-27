Юрлиц будут штрафовать за нарушение валютного законодательства
Кабмин принял постановление о применении налоговыми органами мер воздействия в виде штрафов к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства.
О чем речь в постановлении
Постановление определяет порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства, а также устанавливает размер штрафных санкций.
Штрафные санкции
Предполагается установить штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, а при повторном нарушении валютного законодательства в течение года размер штрафной санкции увеличивается до 50%.
Документом предусмотрено, что суммы штрафных санкций будут идти в государственный бюджет.
На кого распространяется
Действие постановления распространяется на налогоплательщиков — юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Напомним
В августе 2019 года на сайте ГФС был
Проект разработан в соответствии с законом «О валюте и валютных операциях» с целью определения порядка применения санкций и определения их размера.