В середине мая китайские металлурги сократили объемы производства

В течение второй декады месяца (11-20 мая 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,3794 млн. тонн стали за сутки.



Снижение показателей по сравнению с началом мая - 1,59% или 38397 тонн в день. В годовом соотношении объёмы выросли на 14,4%, сообщают Mysteel Global и Argus Media.



В целом по стране среднесуточный объём производства нерафинированной стали в середине мая оценивается China Iron and Steel Association в 3,23 млн. тонн - на 1,3% меньше показателей первой декады, но на 17,2% больше в годовом соотношении.