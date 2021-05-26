В середине мая китайские металлурги сократили объемы производства

В середине мая китайские металлурги сократили объемы производства

В течение второй декады месяца (11-20 мая 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,3794 млн. тонн стали за сутки.

Снижение показателей по сравнению с началом мая - 1,59% или 38397 тонн в день. В годовом соотношении объёмы выросли на 14,4%, сообщают Mysteel Global и Argus Media.

В целом по стране среднесуточный объём производства нерафинированной стали в середине мая оценивается China Iron and Steel Association в 3,23 млн. тонн - на 1,3% меньше показателей первой декады, но на 17,2% больше в годовом соотношении.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — ReutersИз-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проектКитайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект
Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7%Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7%
Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%
Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынкеУкраинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% прокатаВ январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕСМеталлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производствоИз-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
Последние новости
Подгружаем последние новости