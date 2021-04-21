Сумма гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов в 1-м квартале составила 319,7 миллиона — ФГВФЛ

Всего за первые три месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 319,7 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Сумма гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов в 1-м квартале составила 319,7 миллиона — ФГВФЛ
Фото: nabu.ua

Денежные средства Фонда

Общая сумма денежных средств, аккумулированных Фондом по состоянию на 1 апреля 2021 года, составила 14?835,4 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе — марте этого года поступило 1?113,6 млн грн

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», составила 90?451,2 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4?686,4 млн грн.

К 2012 году Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95?137,6 млн грн.

Ключевые решения Фонда за март

После восстановления Фондом контроля над Златобанком, банками «Премиум» и «Капитал» продлены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этих банков по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн.

С 18 марта 2021 года Фонд непосредственно осуществляет процедуру ликвидации Инвестбанка до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) записи о государственной регистрации прекращения деятельности банка как юридического лица.

Напоминаем, что согласно Закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка продолжаются до момента подачи документов на внесение в ЕГР записи о прекращении деятельности банка как юридического лица.

Контекст

  • По состоянию на 1 апреля 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка.
  • На начало апреля текущего года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидацию 50 банков завершено.

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