Состояние гендиректора крупнейшей криптобиржи Coinbase Армстронга за сутки выросло почти на $292 миллионов

Генеральный директор крупнейшей криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг продал акции компании на сумму около $292 млн в течение первого дня торгов бумагами компании на Nasdaq и повысил свой капитал до $11,8 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчетность с торгов, представленную в SEC.

Фото: foreck.info

Кто сколько продал акций

Среди других владельцев акций, которые продали бумаги, — Фред Уилсон и его Union Square Ventures, а также Марк Андриссен с Andreessen Horowitz. Об этом пишет investory. news со ссылкой на криптовалютный портал Coindesk. Все они были владельцами около 10% и более акций криптоплощадки, созданной в 2012 году Армстронгом и валютным трейдером Фредериком Эрсамом.

В общем Армстронг продал 749?999 акций тремя партиями по цене от $381 до $410,40 за бумагу, выручив за них $291,8 млн.

Как сообщил Coindesk в воскресенье, 18 апреля, в первый день торгов инвесторы и заинтересованные стороны продали акций криптобиржи на сумму около $5 млрд.

В других документах SEC раскрывается, что член совета директоров Coinbase и венчурный капиталист Фред Уилсон продал 4,7 млн акций за $1,82 млрд. Согласно другим представленным в SEC отчету, 4,7 млн акций из фонда 2012 года с выторгом $1,82 млрд продала возглавляемая Уилсоном компания Union Square Ventures. Фонд и сам Уилсон учитывались среди владельцев 10% пакетов акций Coinbase.

Инженер-программист и венчурный капиталист Марк Андриссен, также член совета директоров Coinbase и владелец 10% акций криптобиржи, вместе со своей компанией Andreessen Horowitz и двумя ассоциированными компаниями продал 1,18 млн акций за $449,2 млн.

Продажа инсайдерами было такой себе целью прямого листинга Coinbase, отмечает Coindesk. В отличие от IPO, когда компания выпускает новые акции, а вырученные средства поступают ей, во время прямого листинга к покупке предлагаются только уже имеющиеся акции.

Контекст

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase провела прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля. В первые 10 минут торгов акции подорожали более чем на 60% по сравнению с установленной перед листингом справочной цены ($250) и превысили $398 за бумагу. Позже они достигали отметки в $429,54, а рыночная стоимость составляла $112 млрд, писал Bloomberg. Впоследствии цена акций Coinbase снизилась на 30%, и при закрытии торгов рыночная стоимость компании была равна $86 млрд.

По подсчетам американского Forbes, состояние соучредителя и гендиректора Coinbase Брайана Армстронга после прямого листинга компании на Nasdaq выросло с $6,5 млрд до $11,8 млрд. Армстронг, владеющий 20% Coinbase, за день поднялся с 404-й на 187-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes.

Состояние другого соучредителя Coinbase 32-летнего Фреда Эрсама, который ушел из компании в 2017 году, но продолжает входить в ее совет директоров и владеть пакетом в 6%, выросло с $1,9 млрд до $3,8 млрд.

Предыстория

В 2012 году Армстронг уволился с Airbnb и с идеей Coinbase пришел в акселератор стартапов Y Combinator. Его партнером стал Фредерик Эрсам — трейдер по валютным операциям Goldman Sachs. Благодаря Эрсаму Coinbase смогла наладить отношения с банками, через которые планировалось проводить валютные операции.

Компания получила $150 тыс. от акселератора и еще примерно $0,5 млрд от венчурных капиталистов во главе с фондом Andreessen Horowitz.

В 2018 году во время очередного раунда финансирования Coinbase привлекла $300 млн при оценке в $8,1 млрд. Сейчас Coinbase проводит операции почти с 50 криптовалютами и в конце 2020 года контролировала, по собственной оценке компании, почти 11% всего рынка криптовалют.

По данным на конец первого квартала, операции на Coinbase проводили 56 млн розничных инвесторов. Большинство сделок на Coinbase приходится на Bitcoin и Ethereum. За последний год эти валюты подорожали более чем на 800% и 1300% соответственно, что привело к резкому росту стоимости Coinbase, отмечает CNBC.