Китай ударно наращивает выпуск меди

Китай ударно наращивает выпуск меди

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), производство катодной меди в стране составило в марте 2021 г. 860,5 тыс. т, что на 4,7% превысило показатель февраля и на 15,7% - марта 2020 г., когда часть мощностей простаивала из-за эпидемии коронавируса.

Всего в первом квартале в Китае было произведено 2,48 млн т меди. Это более чем на 15% больше, чем в тот же период прошлого года.

Как отмечает SMM, уровень загрузки мощностей в китайской медной промышленности достиг высокого уровня. Складские запасы готовой продукции на заводах уменьшились, спрос на медь со стороны автомобилестроителей, производителей бытовой техники и электротехнического оборудования на подъеме.

Тем не менее дефицита меди на мировом рынке не наблюдается. По прогнозу Fitch Solutions, в этом году многие страны увеличат добычу этого металла, что позволит сбалансировать спрос и предложение. В Китае рост импорта меди ожидается более умеренным, чем в прошлом году, когда китайские компании были вынуждены замещать медный лом катодной медью. Сейчас изменений такого масштаба не предвидится.

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