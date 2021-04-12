?Депутаты "Слуги народа" задекларировали наличными 1 млрд гривен, - КИУ

За год провластные депутаты увеличили количество наличных средств на 59 млн гривен.

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 103 млн гривен наличных средств.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, проанализировал декларации политиков.

Отмечается, что количество наличных денег в 10 раз превысило суммы средств, находящихся на счетах в банках. Всего "Слуги народа" держат в банковских учреждениях только 128 млн гривен.

Среди ТОП-10 депутатов, которые задекларировали больше всего наличности:

Олег Воронько - 129 млн гривен; Александр Сова - 83 млн гривен; Давид Арахамия - 33 млн гривен; Роман Мулик - 24 млн гривен; Руслан Горбенко - 22 млн гривен; Остап Шипайло - 21 млн гривен; Анатолий Гунько - 20 млн гривен; Александр Трухин - 20 млн гривен; Артем Культенко - 19 млн гривен; Николай Сольский - 16 млн гривен.

Также задекларировали значительные суммы наличных Игорь Марчук (15 млн), Александр Скичко (14 млн), Сергей Ионушас (14 млн), Александр Бакумов (14 млн), Ольга Савченко (12 млн), Артем Нагаевский (12 млн), Иван Юнаков ( 12 млн), Елена Шуляк (12 млн.), Степан Чернявский (11 млн).

23 народных депутата "Слуги народа" не задекларировали наличных средств.

"За год провластные депутаты увеличили количество наличности на 59 млн гривен. Так, по данным деклараций за 2019 год депутаты «Слуги Народа» указали 1 млрд 44 млн наличных средств. Тогда как в 2020 году - 1 млрд 103 млн. То есть можно говорить о достаточно существенном обогащении членов фракции. Также удивляет то, насколько больше депутаты провластной политической силы держат наличными, чем на счетах в банковских учреждениях. Среди прочего это может свидетельствовать о недоверии к банковской системе Украины", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, почти 100 «слуг народа» в 2020 году купили автомобиль, квартиру или землю.

Кроме того, украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.