С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия

С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, за первые два месяца 2021 г. национальные компании импортировали 455,1 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Особенно резким был рост в январе, когда китайский импорт алюминия составил 308,5 тыс. т, в 3,6 раза больше, чем год назад. В феврале закупки составили 146,7 тыс. т. Это на 52,3% больше, чем в том же месяце 2020 г.

В прошлом году китайские компании импортировали рекордные объемы алюминия вследствие высокого внутреннего спроса на металл и благоприятного ценового соотношения между Китаем и мировым рынком. Те же факторы продолжают действовать и сейчас.

Китайский импорт бокситов в январе-феврале между тем составил 17,06 млн. т. Это на 7,1% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2021 г. китайские компании произвели 6,34 млн. т первичного алюминия, превысив прошлогодний уровень на 6,6%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукцииВ Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции
В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%
Металлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – EuroferМеталлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – Eurofer
За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.
Китай нарастил добычу угля на 25%Китай нарастил добычу угля на 25%
Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British SteelКитайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel
Китай попридержит инвестиции в УкраинуКитай попридержит инвестиции в Украину
Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евроКитай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро
С начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионовС начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионов
С начала года компании-пустышки привлекли в США $83,5 миллиардаС начала года компании-пустышки привлекли в США $83,5 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости