Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка

Кабинет Министров назначил Александра Роднянского, который является сыном продюсера Александра Роднянского, членом наблюдательного совета Ощадбанка, Об этом говорится в распоряжении Кабмина №?198-р от 17 марта, передают Українські Новини.

Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
Фото: detector.media

Он назначен членом наблюдательного совета банка — представителем президента вместо Айвараса Абромавичуса.

Декларация Роднянского

Согласно декларации Александра Александровича Роднянского за 2020 год, он и его супруга, роSSийская актриса Янина Студилина арендуют дом площадью 150 кв. м в Великобритании.

Роднянский-младший имеет квартиру в Киеве площадью 179 кв. м.

Также во владении семьи есть недвижимость в РоSSии.

Александр Роднянский получает зарплату в Кембриджском университете (1,7 млн гривен за 2020 год) и доход от предпринимательской деятельности (121 тыс. гривен).

Он также хранит средства в таких иностранных банках, как HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB «International Financial Club».

Предыстория

11 февраля стало известно, что Кабинет Министров отозвал представителя государства в наблюдательном совете Ощадбанка Абромавичуса из-за письма президента.

Кабмин на заседании 4 ноября назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора Укроборонпрома Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета банка, которые начали работу в июне. Одна из причин — процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

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