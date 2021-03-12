Бывший "топ" ПриватБанка после ареста переписал на родственников десятки миллионов гривен

Впрочем, правоохранителям все же удалось арестовать часть имущества фигуранта: 8 жилых домов, 2 квартиры, 20 земельных участков, 6 автомобилей и 1 судно.

Бывший "топ" ПриватБанка после ареста переписал на родственников десятки миллионов гривен
Фото: НАБУ

Активы бывшего первого заместителя главы правления "ПриватБанка" Владимира Яценко после его задержания были переписаны на его гражданскую жену и дочь. Речь идет о десятках миллионов гривен, которыми Яценко владел через доли в компаниях.

Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо".

Как отмечают журналисты, смена собственников активов происходила в то время, когда банкир находился в изоляторе временного содержания, куда его доставили после задержания в аэропорту "Борисполь".

Так, вечером 22 февраля гражданская жена Яценко получила долю размером 172 тысячи гривен в ООО "Финтех бэнд" - компании, которая создавала "Монобанк". В тот же день она стала владелицей доли Яценко размером 488 тысяч гривен в компании "Эстейт сити" и доли в 162 тысячи гривен в компании "Эйси диси процессинг".

На следующий день, 23 февраля, дочери Яценко, Анне, перешли крупные активы в двух аграрных компаниях - 100% предприятия "Ульяновка агро" и 90% компании "Машевка агро альянс" стоимостью 32,5 миллиона гривен.

По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе".

"Обычно в таких коррупционных делах сразу после задержания детективы НАБУ накладывают так называемый предварительный арест на имущество и активы подозреваемого. Это делается именно с той целью, чтобы задержанный не мог переписать их на других людей - как это произошло в данном случае. Затем детективы и прокуроры идут в Высший антикоррупционный суд, чтобы уже судья решил, арестовывать ли активы подозреваемого. Поскольку правоохранители обратились в суд уже после того, как активы были переписаны на гражданскую жену, то Высший антикоррупционный суд отказался их арестовать", - говорится в расследовании.

По активам, которые были переписаны на дочь банкира, по информации "Слідство.Інфо", правоохранители еще не обращались в суд с ходатайством об их аресте.

На запрос журналистов в пресс-службе НАБУ сообщили, что детективы заблаговременно не инициировали наложение временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов, в частности, из-за угрозы утечки информации о согласовании сообщений о подозрении.

В то же время, в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое было непосредственно в собственности Яценко. В частности, речь идет о 8 жилых домах, 2 квартирах, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судне.

Яценко является одним из фигурантов дела об оспаривании национализации ПриватБанка. До национализации он владел 0,3236% акций банка.

22 февраля самолет с Яценко на борту, следовавший из Днепра в направлении Вены, посадили в киевском аэропорту "Борисполь". Яценко задержали и доставили в СИЗО. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 25 февраля он вышел на свободу под залог в 52,21 млн грн.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка в связи с его неплатежеспособностью.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $ 5,5 млрд.

Банком ранее владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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