Smart Energy ввела в работу новую скважину на Свиридовском месторождении

Smart Energy ввела в работу новую скважину на Свиридовском месторождении

Британская нефтегазовая компания Enwell Energy plc, которая входит в Smart Energy, ввела в работу скважину №25 на Свиридовском месторождении (Полтавская обл.), сообщила пресс-служба группы в четверг.

Скважина №25 является разведочной, она предназначена для разведки и выявления промышленного значения залежей углеводородов горизонтов В-20, В-22, В-23 визейского яруса. Во время испытания был получен значительный приток газа и конденсата из горизонта B-22, поэтому скважину подключили к установке по подготовке газа для проведения длительного промышленного тестирования и оптимизации ее производственных параметров. Сейчас скважина работает со стабильным суточным дебитом 55 тыс. куб. м газа и 13 тонн конденсата.

Фактическая глубина новой скважины, бурение которой началось в июле 2020 года, составила 5,32 тыс. м. Она введена в работу с опережением запланированного срока.

Кроме того, Enwell Energy 23 февраля начала бурение скважины №29 на Свиридовском месторождении. Бурение скважины проектной глубиной 5,45 тыс. м, запланировано завершить в третьем квартале 2021 года. При условии дальнейших успешных испытаний ввод в работу ожидается в течение четвертого квартала 2021 года.

Скважина №29 также является разведочной. Ее первоочередная задача - установление промышленного значения залежей углеводородов горизонта В-22, а также разведка залежей горизонт В-21 и В-23 визейского яруса.

Как сообщалось, Smart Energy в 2020 году увеличила добычу природного газа на 8,6% (на 31,8 млн куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 400,6 млн куб. м, газового конденсата – на 4,8% (на 1,6 тыс. тонн), до 34,7 тыс. тонн, а производство сжиженного пропан-бутана – на 9,5% (на 0,8 тыс. тонн), до 9,2 тыс. тонн.

В декабре 2020 года Enwell Energy plc (ранее - Regal Petroleum) продлила на 20 лет действие специального разрешения на Свиридовское газоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, занимается реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Enwell Energy с активами в Полтавской области, ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".

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