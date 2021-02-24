Кабмин отложил на три месяца начало выплат пенсионерам старше 75 лет
Компенсации начнут выплачивать не раньше октября.
Кабинет министров отложил начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года.
Такое решение Кабмин принял на заседании 22 февраля. Постановление №127 обнародовано на правительственном портале.
Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будет увеличиваться на соответствующий коэффициент.
Документ также устанавливает порядок перерасчета пенсионных выплат начиная с 1 марта 2021 года. Ежегодную индексацию будут проводить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.
В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта. Ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек. В среднем пенсионные выплаты украинцев увеличатся на более чем 300 гривен.