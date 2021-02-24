Кабмин отложил на три месяца начало выплат пенсионерам старше 75 лет

Компенсации начнут выплачивать не раньше октября.

Кабмин отложил на три месяца начало выплат пенсионерам старше 75 лет
Фото: 2017god.org

Кабинет министров отложил начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Такое решение Кабмин принял на заседании 22 февраля. Постановление №127 обнародовано на правительственном портале.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будет увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Документ также устанавливает порядок перерасчета пенсионных выплат начиная с 1 марта 2021 года. Ежегодную индексацию будут проводить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта. Ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек. В среднем пенсионные выплаты украинцев увеличатся на более чем 300 гривен.

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