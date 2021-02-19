Маск снова вернул себе звание самого богатого человека мира

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека мира. Об этом пишет Bloomberg.

Маск снова вернул себе звание самого богатого человека мира
Фото: rbc.ua

Как отмечает издание, состояние Маска оценивается в $200 миллиардов.

Рейтинг богачей

На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $194 млрд.

Третье место по-прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого более $136 миллиардов.

Предыстория

16 февраля издание сообщило, что основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index и пробыл в лидерах почти три дня. Изменения в лидерах рейтинга были вызваны колебанием цены акций компании Маска.

7 января 2021 года Маск впервые стал самым богатым человеком планеты.

Как писал «Минфин», совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросла на $1,9 трлн.

По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в $11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.

Быстрее других росло совокупное состояние китайских миллиардеров — оно увеличилось за год на 60%, или $750 млрд. Китай первым столкнулся с коронавирусом, но сумел быстро оправиться от ограничительных мер.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $560 млрд и достигло $ 4 трлн. Это стало возможным благодаря росту фондового рынка — индекс S&P 500 прибавил в этом году 13%, а индекс Nasdaq — 38%. Рекорд среди американцев установил Маск, состояние которого увеличилось на $110 млрд благодаря росту акций Tesla на 630%.

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